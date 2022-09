Futebol em Inglaterra deve parar este fim-de-semana e respeitar as homenagens fúnebres à Rainha

Não há posições oficiais até agora mas a imprensa inglesa avança com a forte possibilidade de não existirem eventos desportivos este fim-de-semana, respeitando, desta forma, as homenagens fúnebres à Rainha Isabel II que se seguirão nos próximos dias.De acordo com o 'Daily Mail', há reuniões ao mais alto nível com o governo britânico, liderado desde as últimas horas por Liz Truss. No caso do futebol, a questão é problemática quanto à Premier League e sobretudo aos clubes que disputam provas europeias. O Mundial joga-se entre novembro e dezembro, provocará a paragem competitiva dos clubes e, na restante temporada, não existe um 'buraco' para colocar os encontros que poderão agora ser adiados.Os adiamentos certos são apenas os referentes às partidas de amanhã, mas a que se deverão seguir outros: o Burnley-Norwich (do Championship) e o Tranmere-Stockport (League Two).Já esta quinta-feira, dia em que foi conhecida a morte da monarca, as homenagens sucederam-se por parte dos clubes ingleses. No caso do Arsenal, clube foi tido como aquele que Isabel II nutria mais carinho, o minuto de silêncio ocorreu ao intervalo do empate com o Zurique (Liga Europa), na Suíça.