Futebol inglês pode passar a ter agente destacado para combater casos de racismo e ódio

O futebol inglês prepara-se para responder aos mais recentes crimes de ódio e racismo, ocorridos nos estádios e fora deles, ao destacar um agente especializado no combate ao racismo e ao ódio para cada encontro das ligas profissinais em Inglaterra, avança a 'Sky Sports'.A ideia, que ainda está em ponderação, surgiu após um caso que envolveu Romaine Sawyers, do West Bromwich Albion, o qual recebeu mensagens de ódio através do Whatsapp. O autor dos crimes já foi encontrato e mesmo condenado a oito semanas de prisão, segundo a mesma fonte.Mark Roberts, chefe do policiamento do futebol inglês, concorda com a ideia, mas lembra que há outras consequências para além da prisão para a pessoa condenada."Sempre que pudermos, iremos identificá-lo [o agressor]. E certamente a sanção de prisão será muito importante. Mas existem impedimentos mais amplos também. Já vimos pessoas perderem vagas na universidade e pessoas acusadas de crimes destes perderem os empregos", frisou, em declarações à 'Sky Sports', acrescentando: "Penso que a nossa sociedade geralmente não perdoa os crimes de ódio e os abusos raciais. Portanto, há impactos mais amplos que trazem consequências mais amplas do que apenas a prisão."