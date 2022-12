Gakpo apresentado no Liverpool: «Sinto-me muito bem, muito empolgado por estar aqui»

Cody Gakpo foi esta quarta-feira apresentado oficialmente como jogador do Liverpool, com a transferência a estar dependente da obtenção de visto trabalho para o futebolista contratado ao PSV Eindhoven.O avançado que esteve no Mundial ao serviço da Holanda era um homem feliz. "Sinto-me muito bem, muito empolgado por estar aqui. Penso no primeiro treino e por começar a jogar por este clube incrível", vincou nas primeiras declarações enquanto futebolista dos reds.O agora companheiro de equipa do português Diogo Jota falou da oportunidade na ainda curta carreira. "Acho que este é um grande clube para tentar mostrar o que posso fazer e para tentar ajudar a equipa a alcançar mais momentos bonitos como o fizeram nos últimos anos", reiterou Gakpo, de 23 anos.O jovem dianteiro quer continuar a desenvolver-se agora em Anfield. "Obviamente que o meu objetivo é ganhar o máximo de troféus possível enquanto equipa, jogar bem, mostrar ao Mundo o que podemos fazer enquanto equipa e o que posso fazer enquanto jogador. Pessoalmente, quero continuar a progredir e tornar-me melhor jogador a cada época", vincou ainda.