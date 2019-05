Garry Neville 'arrasa' jogadores do Manchester United: «São horríveis»

Garry Neville nem queria acreditar no que viu. O Manchester United - clube que representou durante toda a carreira -no último domingo com uma exibição para esquecer."Não há nada que te faça gostar do Manchester United, são horríveis", disse o antigo jogador, agora comentador da Sky. "É um grupo de pessoas abatidas."E Neville não se coibiu de avançar com nomes. "O Luke Shaw não sabe se tem de usar o pé esquerdo ou o pé direito; o Alexis Sánchez anda perdido."Nem o treinador escapou. "O Solskjaer ri-se com eles. São maus a este ponto..."