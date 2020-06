Neville abandona Twitter depois do título do Liverpool e Carragher diz que ele foi de férias

O Liverpool conquistou a Premier League e Gary Neville parece que vai abandonar o Twitter por uns tempos.





Liverpool é campeão e na Sky inicia-se uma busca desenfreada: onde está Gary Neville? Liverpool é campeão e na Sky inicia-se uma busca desenfreada: onde está Gary Neville?

A carregar o vídeo ...

— Gary Neville (@GNev2) June 25, 2020

Pouco tempo depois de oe assim 'entregar' o título aos reds, o antigo jogador do Manchester United, agora comentador televisivo, apareceu naquela rede social com emoji a dizer adeus.Quando o Liverpool ganhou a Champions, Neville também andou 'escondido' por uns tempos. "Boa tarde a todos, vou de férias. Sei que vocês vão ter saudades minhas, vemo-nos em agosto", escreveu na altura.Gary Neville tinha dito que ia para a Papua Nova Guiné se o Liverpool conseguisse conquistar o título e Jamie Carragher já brincou com o amigo. "Alguém viu o Gary Neville?", questionou. "Ele disse que ia reservar um voo, já tratou de tudo com a Emma [a mulher], os voos para a Papua Nova Guiné estão quase todos cheios às 9 da noite de domingo!"Rio Ferdinand, também comentador e antigo jogador do Manchester United, está solidário com Neville. "Já volto, Twitter... Vemo-nos dentro de umas duas semanas", escreveu.