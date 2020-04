Gary Neville: «Bruno Fernandes faz-me lembrar o Verón...»

Gary Neville considera que o futebol evoluiu muito nos últimos anos e que, por isso, é que Bruno Fernandes não sentiu tantas dificuldades de adaptação, como as que Verón passou, quando se mudou da Lazio para o Man. United, em 2001, numa transferência milionária. O antigo jogador dos red devils trouxe o exemplo do português, para explicar o que correu mal com o médio argentino, que, apesar dos 82 jogos em duas épocas, nunca caiu no goto dos adeptos.





"O Verón era um jogador extraordinário. A razão pela qual não vingou, na minha opinião, é que nós tínhamos os melhores médios que o futebol inglês já produziu - David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs e Roy Keane - foram os melhores quatro de sempre do Man. United. A forma como ele saiu a jogar de Itália é a mesma que muitos médios jogam agora, como é o caso do Bruno Fernandes. Faz-me muito lembrar o Verón, mas o futebol evoluiu e agora os jogadores podem movimentar-se em diferentes posições. Há muito mais fluidez nos sistemas e o 4-4-2, como o de então, não existe mais", explicou o antigo defesa-direito dos red devils.