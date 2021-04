Gary Neville "enojado" com Man. United, Liverpool e Arsenal: «Ato criminoso! Despromovam-nos»

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, mostrou-se "enojado" após saber que o clube do seu coração é, segundo alguns relatos, um dos promotores da nova Superliga Europeia, cujo anúncio está iminente. E criticou também Liverpool e Arsenal, apontados como possíveis integrantes dessa nova competição.





"Sou adepto do Manchester United há 40 anos mas estou completamente enojado. Com o Manchester United e o Liverpool, principalmente. O Liverpool com o 'You’ll Never Walk Alone' são o suposto clube do povo. O United, nascido de trabalhadores industriais há 100 anos. E agora fogem para uma liga sem competição do qual não podem ser despromovidos? É uma desgraça. Sinceramente, temos de retirar o poder aos grandes clubes, incluindo o meu", começou por dizer o histórico red devil na Sky Sports, onde é comentador."Estão motivados pela ganância. Retirem-lhes pontos, coloquem-nos no fundo da tabela e tirem-lhes o dinheiro. Sinceramente, há que travar isto. É um ato criminoso contra os adeptos de futebol neste país. Tirem-lhes pontos, dinheiro e punam os clubes. Que vão para uma Superliga Europeia mas sejam punidos. Despromovam United, Arsenal e Liverpool e dêem os títulos a Fulham e Burnley", acrescentou o ex-defesa.