Gary Neville: «Paul Scholes era pequeno, sem energia, asmático e não corria»

Gary Neville e Paul Scholes são dois dos jogadores mais titulados da história do Manchester United e pertencem a uma das melhores gerações dos red devils: a "classe de 92", a que se juntam ainda Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt e David Beckham. Mas o antigo defesa dos red devils, não vaticinava um futuro muito promissor a Paul Scholes quando jogavam juntos nas escolas do Manchester United."Se me dissessem aos 12, 13 anos que o Scholesy ia ser um dos melhores jogadores... como? Ele era tão pequeno, tão leve. Não tinha grande energia. Tiravam-lhe a bola por ser tão frágil. Tinha asma. Não conseguia correr muito e não era rápido, não te conseguia bater em velocidade", recorda Gary Neville, agora com 43 anos.Paul Scholes terminou a carreira em 2013 depois de 707 jogos ao serviço dos red devils onde contabilizou 149 golos. Venceu 11 campeonatos, duas Ligas dos Campeões, quatro Taças de Inglaterra e três Taças da Liga, assumindo-se como uma das maiores referências da história do Manchester United. Gary Neville conta como Paul Scholes evoluiu para um jogador de topo mundial."No início ele jogava muito pouco tempo. No primeiro ano, em 1992, nem na equipa B jogava. Mas no ano seguinte tudo mudou, acho que foi no ano em que deixou de beber cerveja e comer tartes à sexta-feira. A transformação em dois, três anos foi inacreditável", contou ao podcast 'Quickly Kevin, Will He Score?'.