Gascoigne apoia Rashford: «Não cometas os mesmos erros que eu cometi»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A noite de farra de Marcus Rashford continua na ordem do dia e em Inglaterra todos lançam alguns 'bitaites' sobre o tema e também sobre qual a melhor forma do Manchester United lidar com toda esta situação. E pelo meio de muitas críticas, lá surgiu o nosso velho conhecido Paul Gascoigne a pedir juízo ao avançado red devil.

Gazza, de 56 anos, tornou-se popular pela qualidade como futebolista mas também pelos muitos excessos que cometeu ao longo da carreira. E é por ter este conhecimento de causa que decidiu apoiar Rashford.

"Adoro o Marcus Rashford. É o meu jogador inglês favorito. E é fácil de entender que as coisas não lhe estão a correr bem. Só lhe posso dizer para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Talvez necessite de apoio dos jogadores à volta dele. Por vezes temos problemas fora de campo. Ele é um grande jogador, joga num grande clube, alinha pela seleção... Mas não parece feliz", registou à imprensa inglesa.