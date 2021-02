Gascoigne em confissão chocante sobre cadáver do pai: «Dei-lhe uma cabeçada e um soco»

Paul Gascoigne, antigo futebolista inglês, confessou no podcast de James English que agrediu o corpo do pai no hospital depois de ele morrer vítima de um cancro, em 2018. Gascoigne conta que não esquece que o pai o mandou para uma clínica de saúde mental em 2010, depois de o antigo futebolista ter visitado um assassino de polícias, após ter inalado 14 linhas de cocaína.





"Estávamos sozinhos quando ele morreu no hospital. Saltei para a cama e bati-lhe. Dei-lhe uma cabeçada, um soco e vinguei-me do que aconteceu quando eu era mais jovem", explicou Gascoigne, que há muitos anos luta contra o alcoolismo."Depois caí ali, com ele, e abracei-o durante 45 minutos. Às vezes penso 'ainda está ali'. Aos sábados é quando sinto mais a sua falta. Mas ele era tão 'seco'... Falava de qualquer coisa menos de mim", prosseguiu o antigo médio ofensivo, de 53 anos.De qualquer forma, não esquece os bons momentos que passou com o pai. "Gostava de o levar comigo para todo o mundo quando eu jogava. Seguramente tive mais bons momentos do que maus. Devo ter-lhe comprado uns 80 carros e 18 barcos e casas. Quando me divorciei dei muito dinheiro à minha família, gastei muito em casas, comprei e aluguei em diferentes lugares."