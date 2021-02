Gascoigne: «Vou ser sempre alcoólico mas agora posso beber uns copos de vinho e umas cervejas»

Os problemas de Paul Gascoigne com o álcool fizeram várias vezes manchetes dos tablóides ingleses e encheram páginas e páginas de vários jornais, uma 'relação' que, segundo o próprio reconhece, vai ser para sempre. Depois de anos de luta contra o vício e de vários internamentos médicos, o antigo jogador assegura que já voltou a beber um copo... com moderação.





"Serei sempre um alcoólico, mas agora posso tomar uns copos de vinho e umas cervejas. Não todos os dias, mas sim quando quero. Só bebo quando... Bem, posso dizê-lo assim: se quero um gole, bebo um gole", disse ao 'The Sun'."Sei que sou mais feliz quando não bebo. Às vezes posso ser um bêbedo triste", disse recentemente no podcast 'Anything Goes' de James English.