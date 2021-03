Gattuso indicado em Itália para render Espírito Santo

Gennaro Gattuso foi indicado pela imprensa italiana como possível treinador do Wolverhampton na próxima temporada. O técnico italiano do Nápoles pode render no cargo Nuno Espírito Santo, cujo futuro está incerto no clube inglês, segundo explicou o 'Tutto Mercato Web'.





"Conhecendo-o, penso que ele não está a atender qualquer chamada, mais ainda quando ainda não está certo que possa deixar o Nápoles no final da época. Talvez a qualificação para a Liga dos Campeões possa mudar os cenários", garantiu esta sexta-feira Massimiliano Mirabelli, antigo diretor desportivo do Milan que trabalhou com o treinador em San Siro."Neste momento, Gattuso está 100% concentrado no Nápoles. É altura de endireitar a temporada à medida que o grupo encontra entusiasmo", explicou o antigo líder rossonero. O Nápoles segue esta altura no 6º lugar da Serie A, fora dos lugares europeus.