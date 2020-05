Gedson surpreendido com a Premier League: «Tudo parecia tão lento mas ao mesmo tempo tão rápido»

Gedson Fernandes, médio que está emprestado pelo Benfica ao Tottenham, abordou os primeiros tempos em Inglaterra. O português está surpreendido com a Premier League.





"É completamente diferente do que via na televisão, em Portugal. Quando joguei os primeiros minutos, nem conseguia acreditar. Tudo parecia tão lento mas ao mesmo tempo tão rápido em campo. Mentalmente senti-me muito cansado ao fim do primeiro jogo, mas depois comecei a sentir-me bem, confortável. Mas ao princípio é uma loucura. Tens de estar alerta. Queres ver o que está a acontecer em campo mas não há tempo para pensar nem esperar e ver onde está posicionado o colega de equipa. É preciso estar bastante focado", contou, ao site do Tottenham.Gedson, que já soma nove jogos às ordens de José Mourinho, explica que em Inglaterra o futebol "é de loucos" e que é preciso dar a vida em campo."Vim de um país e campeonato diferentes e pensava que seria parecido mas, não, não foi nada parecido. Os adversários querem mais. É completamente de loucos. É preciso lutar mais porque todos os jogadores dão a vida pelo jogo, por aquele momento e estão a divertir-se", considerou.O médio está emprestado pelo Benfica aos Spurs até junho de 2021.