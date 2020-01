Gedson: «Todos os jovens jogadores querem trabalhar com Mourinho»

Gedson Fernandes já foi oficializado no Tottenham, por empréstimo do Benfica, e reconheceu que está a realizar o sonho que tinha, de um dia jogar na Premier League.





"Realizei um sonho, é um sonho estar neste grande clube. Vou dar o máximo em cada dia, em cada treino e cada jogo por esta camisola. Vou tentar estar sempre ao meu melhor nível", começou por dizer Gedson, num vídeo partilhado pelos spurs. "Todos os jogadores do Mundo querem jogar na Premier League e eu sempre quis um dia jogar nesta liga."O médio, que foi emprestado por um ano e meio, conta que tem familiares a residir em Londres. "A minha família veio para Londres porque é difícil arranjar trabalho em Portugal. Têm uma boa vida e isso foi uma motivação extra estar cá hoje e talvez pelo resto da minha vida."Inspirado por Cristiano Ronaldo - "é português, bate recordes e tenta ganhar todos os dias" - Gedson diz que conhece a equipa do Tottenham. "Já vi jogos, conheço os jogadores, conheço um pouco melhor o Eric Dier porque jogou em Portugal. E conheço o treinador [José Mourinho]! Todos os jovens jogadores querem trabalhar com ele porque é um dos melhores, é fantástico."Gedson elogiou também o novo estádio "nunca vi nada como isto, é incrível", bem como a forma como foi acolhido no clube. "As pessoas que conheci foram incríveis".