Giggs elogia Bruno Fernandes mas admite: «Tem de perceber qual é a sua melhor posição»

A estreia de Bruno Fernandes deu que falar e a verdade é que foram vários os elogios ao desempenho do português diante do Wolverhampton. Ainda assim, há quem opte por deitar alguma água na fervura, como é o caso de Ryan Giggs, que em análise ao encontro do Manchester United com o Wolves confessa que ainda não percebeu bem qual a melhor posição para o português.Os elogios também estão lá, mas o antigo jogador dos red devils - que também foi treinador da equipa - assume que há algo no ex-Sporting que pode ser um risco.