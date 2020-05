Giggs elogia Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes

Glória do Man. United, Ryan Giggs considera que Cristiano Ronaldo foi "o melhor jogador" com quem partilhou o balneário. "Foi brilhante no United e depois foi fazer melhor", disse o selecionador de Gales, que se mostrou rendido a Bruno Fernandes. "Já vimos, ao longo dos anos, o efeito que um jogador pode ter. Cantona, Van Persie... Não estou a compará-lo a eles, mas fez com que os outros jogassem melhor."