Giggs não duvida que influências de Ferguson e Mourinho farão de Rooney um "bom treinador"

"Seres um bom jogador não significa que possas vir a ser um bom treinador". A premissa é válida para qualquer futebolista que pretenda um dia orientar uma equipa fora das quatro linhas, mas quando se fala de tal cenário acontecer a Wayne Rooney, o caso pode ser totalmente diferente.

"Eu sei que Wayne [Rooney] está interessado [em seguir a carreira de treinador]. Quando eu ainda estava no Manchester United, já perto do final da minha carreira, ele começou a tirar os níveis [de treinador]. Muitas vezes víamo-lo a realizar as sessões práticas. Wayne sempre quis estudar e trabalhar. É um senhor do futebol. Sabe muito bem do que e como fala", afirmou Ryan Giggs, lenda do Manchester United, em declarações à 'The Athletic'.

"Alguns dizem, tal como eu também já constatei, que o facto de seres um bom jogador não significa que possas vir a ser um bom treinador. Mas se amares suficientemente o jogo, e estiveres preparado para trabalhar duro, tiras vantagem de teres jogado enquanto futebolista a um nível elevado", continua.

Os vários treinadores de renome mundial que orientaram o avançado inglês, tal como Alex Ferguson e José Mourinho, poderão ter um papel fundamental para um possível sucesso enquanto técnico.

"Trabalhou sob o comando de Sir Alex [Ferguson] e outros treinadores internacionais. Esteve lá [no Manchester United] quando Mourinho esteve e agora está também com mais um grande treinador holandês [Philip Cocu, treinador do Derby County]. Por isso, ele terá muitas vertentes onde poderá subtrair ensinamentos, algo que poderá realmente ajudá-lo [a atingir um bom patamar enquanto futuro treinador]", concluiu.