Giovanni van Bronckhorst é ‘reforço’ do Manchester City

Giovanni van Bronckhorst, antigo internacional holandês que teve uma passagem de realce pelo Barcelona, é reforço do Manchester City. O treinador que deixou o banco do Feyenoord na última temporada, deslocou-se a Manchester para estudar ‘in loco’ a metodologia implementada por Pep Guardiola e acabou por ser convidado a integrar as fileiras do emblema inglês.

De acordo com o diário holandês ‘De Telegraaf’, Van Bronckhorst vai ter como missão trabalhar nos terrenos de Manchester City, New York City FC e Melbourne City FC, tendo como objetivo que os métodos de treino sejam comuns aos três emblemas.

O facto de ter jogado ao lado de Pep Guardiola ajudou nesta tomada de decisão, para além de ser um conhecedor profundo da metodologia desenvolvida pelo treinador espanhol dos citizens.