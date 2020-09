Giroud: «Juventus? Está longe de ser verdade»

A possibilidade de Olivier Giroud reforçar a Juventus nesta janela de transferências vinha sendo adiantada pela imprensa internacional nos últimos dias. "Surpreso" pelos rumores sobre um suposto interesse da 'Vecchia Signora' no seu concurso, o avançado francês fez questão de clarificar a sua posição sobre uma possível proposta da formação bianconeri.

"Fiquei surpreso esta manhã quando recebi mensagens de vários amigos meus que me perguntaram pela Juventus. Isso está longe de ser verdade. Eu sou jogador do Chelsea. Claro que é sempre bom veres o teu nome associado a grandes clubes, mas o meu único foco é o Chelsea", revelou esta sexta-feira, em declarações ao 'Telefoot'.

Recorde-se que a Juventus, clube onde joga Cristiano Ronaldo, está no mercado à procura de um parceiro para fazer dupla com o craque português na frente de ataque, sendo o nome do campeão mundial pela França ter sido um dos mais associados.