Glen Johnson critica ex-treinador do Liverpool: «Não soube agarrar o touro pelos cornos»

Glen Johnson abordou, este domingo, a altura em que Roy Hodgson foi contratado para ser treinador do Liverpool, entre 2010 e 2011, criticando a postura do técnico inglês no comando dos reds.





"Sem querer desrespeitar, ele vinha de clubes inferiores e penso que não estava à altura para ser treinador do Liverpool. Nós tínhamos jogadores como Xabi Alonso, Fernando Torres e Javier Mascherano, jogadores com os quais não devíamos ter quaisquer tipo de problemas a jogar com equipas mais pequenas em Anfield", afirmou o ex-internacional inglês, citado pela imprensa inglesa, afirmando que o treinador, agora com 72 anos, não soube "agarrar o touro pelos cornos": "Sem querer desrespeitar as equipas mais pequenas, mas quando és treinador de uma equipa como o Liverpool tens de saber agarrar o touro pelos cornos e colocá-las [as equipas pequenas] a dormir e nós não tínhamos esse tipo de mentalidade com ele", concluiu.Relembre-se que Glen Johnson contou com mais de 200 jogos realizados pelo Liverpool, ao longo de seis anos, enquanto que Roy Hodgson esteve no comando dos reds durante seis meses, após ter conseguido apenas 13 triunfos em 31 encontros.