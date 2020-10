Goleada do Tottenham de Mourinho ao Man. United entra para a história

A goleada (1-6) sofrida este domingo diante do Tottenham de José Mourinho, entra diretamente para o topo dos piores resultados do Manchester United na Premier League, igualando a derrota, também por 1-6, diante do Manchester City em 2011.

Com Bruno Fernandes em campo - ele que até abriu o marcador, de penálti, logo aos 2 minutos -, o Manchester United viu Anthony Martial ser expulso após uma confusão com Lamela, na grande área dos red devils, e desde aí a equipa nunca mais voltou ao jogo. No final da primeira parte, a equipa de Ole Gunnar Solskjäer já perdia por 1-4 (a primeira vez que o Manchester United sofreu quatro golos durante a primeira parte num jogo da Premier League!).

Contudo, os red devils ainda viriam a sofrer mais dois golos até ao apito final do encontro, fixando o resultado final em 1-6, o terceiro encontro na história do clube, em jogos do principal escalão inglês, em que sofre seis golos: (Southampton-Man.United, 6-3, em 1996; Man.United-Man.City, 1-6, em 2011; Man.United-Tottenham, 1-6, 2020).

De recordar ainda que as goleadas mais pesadas sofridas pelo Manchester United aconteceram todas durante o mês de outubro: Newcastle-Man.United (5-0, em 1996); Chelsea-Man.United (5-0, em 1999); Man.United-Man.City (1-6, em 2011); Man.United-Tottenham (1-6, em 2020).