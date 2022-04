Gonçalo Guedes é prioridade para Bruno Lage em 2022/23

Gonçalo Guedes está no topo das prioridades do Wolverhampton para a próxima temporada, de acordo com o jornal 'The Telegraph'. O internacional português, de 25 anos, tem contrato com o Valencia até junho de 2023 e uma cláusula de 300 milhões de euros, mas é o desejo de Bruno Lage para 2022/23.O Wolves é a equipa com menos golos na primeira parte da tabela da Premier League: 33. Por isso, o técnico português quer dotar a frente de ataque com mais poder de fogo num plantel que conta, por exemplo, com Raúl Jiménez e Fábio Silva como avançados-centro.O facto de poder jogar como ala e como avançado é algo que agrada ao homens do Molineux. O negócio poderá acontecer por 15 milhões de euros.Além de Guedes, Lage também está interessado em Hugo Ekitike, do Reims.