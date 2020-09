Greenwood e a visita de mulheres no estágio da seleção: «Foi uma atitude irresponsável»

Expulso juntamente com Phil Foden do estágio da seleção de Inglaterra, por levar mulheres para o quarto, Mason Greenwood, jovem avançado do Manchester United emitiu um comunicado, através do clube, a lamentar o sucedido.





"Depois de ter tido a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu, peço desculpas a todos pelo embaraço que causei. Foi uma atitude irresponsável quebrar os protocolos da covid-19, que existem para proteger os jogadores, o staff e o público", escreveu o jogador.Depois, pediu dirigiu-se ao selecionador. "Quer pedir desculpas em particular ao Gareth Southgate, por o dececionar quando ele mostrou que confiava em mim. Jogar por Inglaterra foi um dos momentos de maior orgulho da minha carreira e só posso culpar-me a mim próprio por este enorme erro que cometi."A finalizar, deixou uma garantia: "Garanto à minha família, aos fãs, ao Manchester United e a Inglaterra que aprendi a lição."