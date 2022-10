Greenwood libertado da prisão sob fiança: não pode contactar vítima e tem de ficar em casa

Mason Greenwood foi, esta quarta-feira, libertado da prisão sob fiança depois de uma audiência privada que contou com a presença dos seus advogados. O jogador inglês, de 21 anos, que está acusado de tentativa de violação , conduta controladora e agressão por parte de uma jovem estudante, está, segundo o 'The Sun', proibido de contactar a vítima e deve ficar apenas na sua residência, em Manchester.Greenwood, recorde-se, tinha sido novamente detido no passado sábado por alegadamente violar as condições da liberdade condicional. Dois dias depois, foi informado de que passaria pelo menos um mês atrás das grades , decisão anulada depois da mais recente audiência.O avançado dos red devils vai voltar a ser ouvido em Tribunal no dia 21 de novembro.