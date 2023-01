Grupo Ineos entra "formalmente" no processo de compra do Manchester United

O grupo britânico Ineos, que patrocina a equipa de ciclismo com o mesmo nome, manifestou interesse em que adquirir o clube de futebol inglês Manchester United, segundo revelou esta terça-feira à BBC um porta-voz do grupo especializado no setor químico.



"Entrámos formalmente no processo", disse um porta-voz da marca à BBC, acrescentando que o fundador da Ineos, Jim Ratcliffe, está em contacto com o banco de investimentos Raines, encarregado pela família norte-americana Glazer, que detém o clube desde 2005, de conduzir a venda.

Este é o primeiro passo dado pela Ineos, que atualmente é proprietária dos clubes de futebol Nice, de França, e FC Lausanne-Sport, da Suíça, sendo que as partes envolvidas estarão em uma fase de negociações confidenciais e análises de contas, antes que eventuais ofertas formais sejam apresentadas no próximo mês, para uma transação que seria finalizada no final da temporada.

Adepto declarado dos red devils, Ratcliffe já demonstrou interesse em adquirir o Manchester United em diversas ocasiões no passado, embora também tenha tentado comprar o Chelsea, vendido em maio de 2022 a um consórcio norte-americano, liderado por Todd Boehly.

A família norte-americana Glazer colocou à venda o Manchester United no final do mês de novembro, pouco depois do anúncio da rescisão do contrato com o internacional português Cristiano Ronaldo. "A Direção vai considerar todas as alternativas estratégicas, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a empresa", informou, então, o clube britânico, no mesmo dia em que comunicou a saída do capitão da seleção portuguesa.

No Manchester United, alinham os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.