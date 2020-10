Guarda-redes do Everton que lesionou Van Dijk é ameaçado de morte e contrata guarda-costas

Jordan Pickford, o guarda-redes do Everton que foi protagonista do lance em que o holandês Virgil van Dijk, defesa do Liverpool, se lesionou com gravidade no joelho direito, tem recebido ameaças de morte. O jogador viu-se obrigado a contratar um guarda-costas para assegurar a sua segurança e a da sua família, segundo avança o jornal inglês 'Daily Mail'.





Fonte próxima do futebolista contou ao jornal que Pickford está a passar por um mau bocado. "O Jordan está muito chocado com nível dos abusos que tem sido alvo desde o jogo. Está decidido a fazer tudo o que for necessário para garantir que a sua família está a salvo."O internacional inglês contactou uma empresa especialista em segurança e foram vistos alguns guarda-costas no exterior da sua mansão em Chesshire, onde vive com a mulher e o filho de um ano.Foi também aconselhado a afastar-se das redes sociais. A polícia de Merseyside investiga uma série de tweets que recebeu com ameaças.Recorde-se que Pickford lesionou Van Dijk no dérbi de Liverpool, num lance em que não foi sancionado pelo árbitro.