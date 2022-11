Guarda-redes Kepa está lesionado e desfalca Chelsea

Kepa, guarda-redes do Chelsea, é a mais recente estrela do futebol a correr o risco de ficar fora do Campeonato do Mundo. O espanhol lesionou-se num pé e é carta fora do baralho para o treinador dos blues, Graham Potter: "É algo ao nível da planta do pé. Não acredito que possa jogar até ao Campeonato do Mundo do Qatar."

Um dor de cabeça para o selecionador Luis Enrique, que não chamou De Gea, do Manchester United, para a pré-convocatória, optando por Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), Raya (Brentford) e Kepa (Chelsea).