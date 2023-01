Guardiola adianta que Rúben Dias pode voltar à competição na quinta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista português Rúben Dias, do Manchester City, que não joga desde 10 de dezembro, deverá estar disponível para a próxima partida dos citizens, contra o Tottenham, na quinta-feira, anunciou o técnico Pep Guardiola.



Além de Rúben Dias, o também defesa central John Stones, que falhou os últimos dois encontros oficiais pelo City, deve estar apto para ser opção no jogo em atraso do sétima jornada da Liga inglesa de futebol.



"Eles estão de volta. Treinaram muito bem nas duas últimas sessões. Vamos treinar esta tarde, ver como temos de jogar e quem vai jogar", disse o treinador catalão, na conferência de impressa de antevisão ao encontro, no Estádio Etihad.

Na terça-feira, o defesa internacional luso voltou a integrar os treinos do campeão inglês, após recuperar de uma lesão na perna sofrida ao serviço da seleção portuguesa, no Mundial2022.

O central, de 25 anos, não disputa um jogo oficial desde 10 de dezembro, quando atuou os 90 minutos por Portugal na derrota contra Marrocos, nos quartos de final, que ditou o afastamento dos lusos do Campeonato do Mundo realizado no Qatar.

O atual segundo colocado da Premier League, que conta ainda com os lusos João Cancelo e Bernardo Silva, recebe na quinta-feira o Tottenham (quinto), a partir das 20:00, em jogo em atraso da sétima jornada.