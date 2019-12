Guardiola após derrota com o Wolverhampton: «É irrealista pensar em apanhar o Liverpool»

O Manchester City perdeu esta sexta-feira por 3-2 na visita ao reduto do Wolverhampton em duelo que encerrou a 19.ª jornada da Premier League e ficou ainda mais longe do líder Liverpool.

Após o encontro, Pep Guardiola lamentou a expulsão do guarda-redes Ederson logo aos 12 minutos e admitiu as enormes dificuldades da sua equipa a jogar em inferioridade numérica.



"80 minutos a jogar 10 contra 11 é tão difícil e exigente... Não conseguimos defender o resultado, eles [Wolverhampton] lutaram de forma incrível e correram até ao último minuto. Os golos podiam ter sido evitados, mas os meus jogadores fizeram tudo para defender a vantagem", explicou o técnico espanhol em declarações ao Amazon Prime.



Agora a 14 pontos do primeiro classificado, Guardiola assume que a renovação do título inglês é praticamente impossível. "Temos de pensar já no próximo jogo e em ganhar os nossos jogos. É irrealista pensar em apanhar o Liverpool, mas a diferença já é grande há algum tempo", admitiu o técnico dos citizens, que ocupam o 3.º lugar, a um ponto do 2.º classificado (Leicester).