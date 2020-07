Guardiola arrasa presidente da Liga espanhola: «Este tipo deve ter tantos ciúmes...»

Pep Guardiola mostrou-se hoje extremamente satisfeito com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que anulou o castigo de dois anos de suspensão das provas europeias imposto pela UEFA ao Manchester City, por alegado incumprimento do fair play financeiro. Mas o treinador dos citizens endureceu o discurso quando o confrontaram com a opinião do presidente da Liga espanhola. Javier Tebas, recorde-se, questionou a legitimidade do TAD para decidir apelos das decisões institucionais do futebol.





"Esse é outro", começou por dizer Guardiola, quando lhe falaram em Tebas. "Este tipo deve ter tantos ciúmes... É um especialista legal. Para a próxima vamos perguntar-lhe que tribunal deve julgar-nos", atirou o técnico catalão, que também foi confrontado com asobre o tema."Tem de haver maior preocupação com a LaLiga. Para este tipo de gente, quando é bom para eles, perfeito. Mas quando é contra eles, é um problema para os outros. Vamos estar na Liga dos Campeões na próxima época senhor Tebas, e por direito próprio", avisou Guardiola.