Guardiola avisa Cancelo: «Este é um país livre e todos podem decidir o que fazer»

João Cancelo foi titular no triunfo do Manchester City sobre o Everton e no final da partida foi um dos temas de conversa na conferência de imprensa de Pep Guardiola.

O treinador dos citizens foi confrontado com os rumores que dão conta que o lateral português pretende deixar o Manchester City neste mercado de janeiro para ter mais minutos de jogo e assim marcar presença no Europeu. Em Espanha, o jornal 'AS' aponta mesmo um eventual regresso a Valencia, para onde Cancelo se transferiu em 2014/2015 quando saiu do Benfica.





"Quando Cancelo joga, joga bem. Tem qualidade, faz 2 ou três assistências. Deve decidir se continua connosco ou não. Este é um país livre e cada um pode decidir o que fazer com a sua vida", disse Guardiola aos jornalistas."Contratámos o Cancelo para ficar muitos anos, não apenas por seis meses, mas o que acontecer, acontece", afirmou ainda o técnico espanhol, garantindo que conta com o jogador português."No último mês tivemos o melhor Kyle Walker e dei continuidade a isso. O João está a adaptar-se e ele tem qualidades especiais, pode ajudar-nos em muitos, muitos jogos", concluiu Guardiola.