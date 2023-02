Guardiola: «Bom impulso? Ganhar dez jogos seguidos, algo que não conseguimos esta época...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A luta pelo título está ao rubro depois da vitória do Man. City frente ao Arsenal a meio da semana, mas, na antevisão à visita desta tarde a Nottingham, Pep Guardiola resfriou os ânimos: “O Arsenal ainda tem um jogo em atraso, por isso não mudou nada. Impulso? Um bom impulso seria ganhar dez jogos seguidos, algo que não conseguimos esta época... há três jogos perdemos com o Tottenham.”

Já Mikel Arteta, na antecâmara do duelo com o Aston Villa, insiste que a equipa está preparada: “Sei o que temos de fazer para continuar no topo. Para ganhar a liga é preciso sacrifício, mas estamos muito motivados. Queremos jogar bem e vencer.”

No Man. United, Erik Ten Hag também foi confrontado sobre o título: “Não pensamos nisso, as decisões vão ficar para abril. Para já, focamo-nos no Leicester.”