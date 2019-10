Guardiola confessa: «Este não foi o nosso melhor dia»

Não é normal quando se vê o Manchester City perder, mas o facto é que isso aconteceu este domingo, em jogo relativo à 8.ª jornada da Premier League, ao serem pleno Etihad Stadium, com dois golos de Adama Traoré.A equipa de Bernardo Silva (entrou aos 60') e João Cancelo (titular) não conseguiu levar a melhor sobre o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que conseguiu travar o 'portentoso' ataque dos citizens e Guardiola explicou o porquê."Não foi o nosso melhor dia. Começamos bem a partida, nós quisemos ser pacientes com o nosso jogo até porque sabíamos o quão bons eles [Wolverhampton] são a defender. Deixamos eles chegarem com perigo por duas vezes à nossa baliza e isso tornou-nos um pouco nervosos e a partir daí o nosso processo de construção de jogo não foi o melhor. Tivemos problemas no contra-ataque e no final foi um mau dia para nós", confessou o técnico espanhol.Na análise à partida, Guardiola elogiou a exibição da turma liderada por Nuno Espírito Santo, que contou Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Rúben Vinagre de início, afirmando que os 'lobos' acabaram por ser "fortes no contra-ataque"."Eles defenderam bem. Jogaram bolas longas e defenderam, depois foram fortes no contra-ataque. São uma equipa física, uma equipa forte que sabe o quão bons são. Nós sabíamos das qualidades deles e sabíamos como eles marcavam golos, mas não fomos organizados", concluiu.