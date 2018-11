Guardiola deixa conselho a Brahim Díaz: «Se quer ir embora, tem de sair»

Brahim Díaz tem sido um dos jogadores do Manchester City que mais cobiça tem gerado no mercado de transferências (fala-se do interesse do Real Madrid e do Paris Saint-Germain). Na antevisão à receção ao Bournemouth, que acontece este sábado, Pep Guardiola garantiu que os citizens querem ficar com o jogador, embora o treinador não se oponha à saída caso seja essa a vontade do espanhol."A academia pode estar muito orgulhosa. Tem estado a funcionar muito bem durante muitos anos. Com o Brahim, é simples. Queremos prolongar o seu contrato por quatro ou cinco anos. Faremos absolutamente todos os possíveis para que fique, mas o meu conselho é que, se quer ir embora, tem de sair", disse.Refira-se que o jornal 'As' avança esta sexta-feira que o Real Madrid é o clube que está em melhor posição para garantir os serviços do jogador de 19 anos, embora haja forte concorrência por parte do PSG. Brahim Díaz tem apenas três jogos realizados esta temporada (um na Supertaça e dois na Taça da Liga), mas já fez 14 jogos pelos citizens desde a sua estreia na equipa principal em 2016.