Guardiola diz que Bernardo Silva "já é a maior estrela" de Portugal e "o mais adorado no City"

Pep Guardiola voltou a desfazer-se em elogios a Bernardo Silva. O treinador do Manchester City é um confesso fã do internacional português e esta terça-feira voltou a destacar as qualidades futebolísticas e humanas do médio."Já é a maior estrela [da seleção portuguesa]. É uma pessoa adorável, nunca faz má cara mesmo quando só joga cinco minutos. É o mais adorado no balneário e um dos mais talentosos que já vi, pode atuar em três ou quatro posições. Quando não joga bem, é o que mais corre. Se calhar esta época é um dos três melhores futebolistas da Premier League. Em golos, assistências ou pela forma como celebra quando marca. É um regalo para um treinador. Sou um sortudo por ter o Bernardo nas minhas mãos, em cada treino e cada jogo. Portugal tem sorte em tê-lo. Adoro-o. Tão simples quanto isso", disse o técnico espanhol na conferência de antevisão ao jogo com o Schalke 04, na quarta-feira, da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.