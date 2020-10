Guardiola e a queda na Champions em agosto: «Ainda me sinto tão responsável...»

Na antevisão ao jogo de amanhã com o FC Porto, Pep Guardiola recordou a eliminação da Champions nos quartos-de-final da temporada passada, aos pés do Lyon, em Lisboa. Uma memória ainda recente, já que fruto dos efeitos da pandemia, essa fase foi disputada apenas em agosto.





"Foi um momento difícil. Senti-me responsável pelo que sentiram o clube e os jogadores... Ainda me sinto tão responsável... Temos de aceitar a realidade. Não fomos bons o suficiente, mas não jogámos mal. Tivemos oportunidades mas também cometemos erros e nesta competição não pode cometer erros para avançar. Não jogámos no nível que precisamos para progredir na competição. Temos de o aceitar com humildade. Essa é a melhor forma de melhorar, evoluir e aceitar este novo desafio. Começamos do zero. Sinto-me péssimo pelos jogadores, mas amanhã começa do zero. Uma nova oportunidade", afirmou, debruçando-se sobre a ambição de vencer a Liga dos Campeões."Tenho a sensação que estamos próximos. Mas ao mesmo tempo cometemos erros que nos fazem pensar que não merecíamos avançar. Acho que é mais mental. Esse tipo de situação tem a ver com o desejo de evitar os erros. Este clube tem muitos títulos domésticos, o próximo passo é na Champions. Agora temos uma nova oportunidade. Já conversámos sobre isso, nesta competição temos de fazer coisas diferentes. Em nenhum jogo o adversário foi melhor que nós, então estamos preenchendo essas lacunas e temos de as resolver. Mas enquanto não as resolvermos, não merecemos", apontou, reforçando ainda que não culpa nenhum jogador."Eu sou o responsável. Não atribuo culpa a nenhum jogador, eles têm maturidade para saber o que têm de fazer. Amanhã é o primeiro passo de muitos para chegar o mais longe possível na competição", assinalou.Guardiola foi instado a comentar a grave lesão de Van Dijk, do Liverpool. "Odeio ver um adversário sofrer uma lesão. Não o conheço muito bem pessoalmente, mas tenho quase a certeza que ele é forte e voltará muito bem. Ele melhora o campeonato e os jogadores em seu redor. Desejo o melhor para ele e para a sua família", comentou Guardiola.