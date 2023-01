Guardiola substituiu Cancelo ao intervalo: «Peço-lhe desculpa...»

O Manchester City ganhou por 1-0 em casa do Chelsea e encurtou a desvantagem para cinco pontos para o líder Arsenal. João Cancelo foi titular nos campeões ingleses e preterido antes do início do segundo tempo para a entrada do jovem Rico Lewis. Pep Guardiola abordou a situação em conferência de imprensa."Não jogámos bem na primeira parte. Agradeci ao João Cancelo pelo esforço, depois de ter jogar numa posição que não é a sua tal como o Rodri. Decidimos ir com um onze em que os jogadores se pudessem adaptar em campo caso decidíssemos usar uma linha de cinco defesas. Na segunda parte fomos melhores por larga margem em todos os aspetos. Foi um grande resultado para nós", referiu o técnico após o final do encontro, revelando ainda que "queria ter colocado Mahrez desde início". "Peço desculpa ao João, porque ele sentiu dificuldades por não ter jogado na sua posição. Pensei que iria haver espaço lá...", acrescentou.Refira-se que o único golo do encontro foi precisamente apontado pelo internacional argelino.