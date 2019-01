Guardiola: «É assim que temos de jogar na Liga dos Campeões»

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, mostrou-se muito satisfeito com o triunfo desta quinta-feira diante do Liverpool, sublinhando que a sua equipa continua assim na corrida pelo título inglês."Sabíamos que se ganhássemos continuávamos na corrida pela Premier League, mas se perdêssemos acabava. Não me recordo de um campeonato tão duro, há vários candidatos na luta pelo título, todos os jogos são finais. Todo o mérito para os jogadores. É assim que temos de jogar na Liga dos Campeões. Não tivemos medo. Estou orgulhoso, mas não apenas por hoje. Perdemos dois jogos em quatro dias mas não podemos esquecer-nos do que fizemos em 16 meses. Vencemos uma equipa incrível. Estamos contentes por reduzirmos a distância e está tudo em aberto. Estamos a quatro pontos e temos de lutar muito, mas isto dá-nos muita confiança", frisou.O técnico elogiou ainda Kun Agüero, autor do primeiro golo da partida: "Precisamos de Agüero nestes jogos, a sua qualidade faz a diferença".