Guardiola explica por que Bernardo Silva não joga tanto como na última época: «A culpa é minha»

Bernardo Silva não tem estado entre as primeiras escolhas de Pep Guardiola esta época no Manchester City e o treinador catalão assume a culpa por isso. Mas Guardiola, que foi inquirido sobre o português na conferência de imprensa de antevisão da partida de hoje, com o Brighton, voltou a desfazer-se em elogios ao médio.





"É verdade que ele não tem jogado tanto como na última época, onde ele fez performances incríveis. Talvez por culpa minha ou pelo facto de o Phill [Foden] estar mais integrado e do Riyad [Mahrez] estar a manter a regularidade, os outros também jogam bem... Os jogadores sabem a competitividade que existe entre eles, mas a minha admiração, o meu respeito e especialmente a minha opinião sobre o Bernardo não mudaram em nada", garantiu Guardiola."É um jogador especial para mim, um dos mais especiais que já treinei, pela relação que tenho com ele", prosseguiu. "O Bernardo é aquele jogador que não muda a atitude quando joga ou não joga. Há jogadores que apenas estão felizes ou sorriem no balneário quando jogam. Quando não jogam, não se sentem felizes e comportam-se como miúdos. O Bernardo é o oposto, é um homem muito maduro. Sabe exatamente o que está a acontecer, qual é o momento e é sempre a mesma pessoa. É por isso que o acho incrível. Serei sempre grato por poder contar com ele. A única coisa que quero é ajudá-lo a voltar ao melhor nível porque se existe um jogador nesta equipa a quem daria ajuda e apoio seria a Bernardo. É o primeiro da lista", explicou.