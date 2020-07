Guardiola: «Liverpool chegou aqui sem cerveja no sangue o que nos dá mais crédito»

O respeito do Manchester City pelo novo campeão durou o tempo que o Liverpool demorou a desfilar na guarda de honra que antecedeu o jogo. Depois deu-se a revolta do ex-campeão, que aplicou uma goleada (4-0) e transmitiu a imagem de que... caiu de pé. Marcou a sua posição! Esta passou a ser a mais pesada derrota de um campeão acabado de coroar, a par da sofrida (4-0) pelo Arsenal diante do Liverpool, a 6 de maio de 1998.





O pesadelo dos reds começou quando Joe Gomez derrubou Sterling na área. De Bruyne (25’) converteu o penálti, enganando Alisson por completo. Sterling (35’) aumentou a diferença com uma finalização na área. Nunca tinha marcado na Premier ao Liverpool, o seu clube anterior. Fê-lo ao nono jogo! Foden (45’) ampliou a vantagem, tendo o resultado sido fixado por Oxlade-Chamberlain (66’), que cortou para o fundo da própria baliza um remate de Sterling. Guardiola exaltou o triunfo do Manchester City. "Vencemos os campeões, uma equipa extraordinária. Defrontaram-se duas bravas equipas. Tentámos jogar futebol, correr riscos perante o mais poderoso adversário que alguma vez enfrentei em termos de pressão alta. Durante a guarda de honra, constatei que eles estavam focados no jogo, daí nem terem agradecido o gesto. Beberam imensa cerveja ao longo da semana, mas chegaram aqui sem cerveja no sangue, o que aumenta o nosso crédito", disse o treinador do Manchester City, enquanto Sterling frisou: "A próxima época começou hoje!"