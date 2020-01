Guardiola: «Nunca vou treinar o Man. United ou o Real Madrid»

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deixou bem clara a sua posição no que ao treinar clubes rivais diz respeito. Isto na conferência de imprensa de antevisão do confronto da 1.ª mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, na qual vai defrontar o Manchester United.





"Depois de treinar o Man. City, nunca iria para uma equipa rival, como o Man. United, como nunca irei para o Real Madrid. Preferiria continuar de férias, a jogar golfe e sem ofertas para trabalhar", revelou em conferência de imprensa.Já sobre o encontro desta terça-feira, o técnico espanhol, de 48 anos, puxou dos galões: "Desde que cheguei aqui, ganhámos mais vezes, do que aqueles que perdemos frente ao Man. United e isso é o mais importante."