Guardiola pode garantir jogador de Mourinho a custo zero

Descontente com a eficácia defensiva da sua equipa, Pep Guardiola estará a ponderar avançar para uma solução a curto prazo, optando na reabertura do mercado por se reforçar com um jogador experiente para o centro da defesa. E melhor de tudo... a custo zero. A solução, segundo o 'The Telegraph', é o belga Jan Vertonghen, defesa de 33 anos que está em final de contrato com o Tottenham de José Mourinho e que, por isso, poderá assinar com outro clube.





Lembre-se que o Manchester City tem também outros planos para o reforço da zona defensiva, nomeadamente com alvos como Rúben Dias ou Kalidou Koulibaly, do Nápoles, mas neste caso seriam contratações que implicariam um forte investimento. Algo que, refira-se, não será problema para os citizens, que terão um orçamento acima de 200 milhões de euros para contratações.