Guardiola rendido ao talento dos jogadores portugueses: «São excecionais»

Na véspera de defrontar o FC Porto na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, não poupou os elogios aos jogadores portugueses.





"São excecionais! Ganharam a Liga das Nações, a qualidade, o número de jogadores... Sou privilegiado por poder aproveitar jogadores portugueses na minha equipa. Fui criado com jogadores como Figo, Couto, Baía no Barcelona. Adorava-os. Profissionais incríveis de imenso talento. Tenho ótimas memórias da relação com eles. Eu sou catalão e então é parecido o clima, estilo de vida, a nossa comida. Acho a Seleção portuguesa incrível e uma das equipas favoritas a ganhar o Europeu e o Mundial. Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, a Seleção tem excelentes guarda-redes, centrais, alas-direitas, médios. É uma equipa incrível, uma ótima geração. As pessoas devem orgulhar-se muito da qualidade que têm", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa.