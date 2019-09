Guardiola sai em defesa de Bernardo Silva: «É uma das melhores pessoas que conheci na vida»

Uma brincadeira com Benjamin Mendy que Bernardo Silva publicou nas redes sociais acabou por ganhar dimensões que o jogador português certamente nunca previu. Bernardo comparou o amigo e companheiro de equipa no Manchester City com o boneco dos chocolates 'Conguito' e foi acusado de racismo. A federação inglesa abriu um inquérito para averiguar a situação e Pep Guardiola, o treinador, considera tudo isto um disparate."Eles [federação] deviam era focar-se noutros assuntos porque não fazem ideia quem é o jogador que estão a falar. O Bernardo é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida", garantiu Guardiola, depois da, na Taça da Liga de Inglaterra."Ele fala cinco línguas e essa é a melhor forma de se perceber como ele tem uma mente aberta. É um dos melhores amigos do Mendy", referiu, abordanfdo, depois a imagem do 'Conguito'. "Ele publicou a imagem porque a semelhança não é com a cor da pele. Se virem uma foto do Benjamin quando era miúdo ele é parecido com aquele boneco... Mas sinceramente não penso nesse assunto. Se querem falar com o Bernardo sobre isso, então façam-no. Mas primeiro tenham bem presente o tipo de pessoa que ele é", atirou Guardiola, acrescentando que "O Bernardo é uma pessoa excecional."