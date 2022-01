Guardiola: «Sofremos um remate à baliza do Chelsea em 180 minutos, é muito bom!»

Pep Guardiola revelou o contentamento pela vitória do Manchester City frente ao Chelsea (1-0) que abriu a via do título, ainda mais, para os citizens, à boleia do golo solitário de Kevin de Bruyne. O treinador catalão revelou o que disse aos jogadores antes do início da partida."Falámos antes do jogo e eu disse: 'Quero ganhar se merecer'. E nós merecemos. Gosto do futebol quando é justo. Fiquei feliz com a vitória sobre o Arsenal, mas não a merecíamos. Quando a merecemos, ela sabe melhor. Para ganhar 12 jogos de seguida, por vezes é preciso sucederem jogos como aquele frente ao Arsenal. Na maior parte das vezes, tens de ser melhor do que o adversário. E nós fomos melhores", justificou o treinador que continua na liderança do campeonato inglês, agora com mais 13 pontos do que o Chelsea, equipa que elogiou."Em 180 minutos de futebol, sofremos um remate à baliza... contra o Chelsea. Oh pá', isto é muito bom!", exclamou Guardiola. A recuperação dos citizens não foi esquecida pelo treinador."A 1 de dezembro estávamos um ponto atrás do Chelsea, agora estamos 13 à frente deles. É uma sequência incrível", vincou ainda.