Guardiola: «Vou cá ficar, mesmo que nos coloquem na terceira divisão»

Pep Guardiola vai ficar no Manchester City mesmo que a sanção da UEFA de banir o clube da Liga dos Campeões por dois anos seja cumprida. A imprensa inglesa revelou uma conversa entre o técnico dos citizens e os jogadores, no balneário da equipa.





"Em qualquer liga que joguemos vou estar aqui. Mesmo que nos coloquem na ‘League Two’ (terceira divisão), ainda vou cá estar. É tempo de nos mantermos juntos", terá dito Guardiola, aos atletas.O treinador, de 49 anos, que nunca deixou um clube antes do fim do contrato, tem um vínculo com o Manchester City válido até 2021.