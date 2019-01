Irmã de Sala apela às autoridades em lágrimas: «Por favor, não deixem de procurá-lo» Irmã de Sala apela às autoridades em lágrimas: «Por favor, não deixem de procurá-lo»

A carregar o vídeo ...

Há uma petição online para que sejam retomadas as buscas pelo avião onde seguia o futebolista argentino Emiliano Sala. O documento já foi assinado por mais de 53 mil pessoas.Familiares, amigos ou simplesmente adeptos juntam-se de forma a conseguir que as autoridades retomem a operação de busca, dada por terminada 72 horas depois do desaparecimento da avioneta onde seguiam o piloto e Emiliano Sala.A ex-namorada do futebolista, Berenice Schkair, tem usado as redes sociais para apelar às autoridades: «É uma vergonha. Todos lavam as mãos».