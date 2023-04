Haaland bate recorde de golos da Premier League a 38 jornadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

33 - Erling Haaland marcou 33 gols nesta temporada da Premier League, um novo recorde em campeonatos de 38 jogos:



33 - Erling Haaland (2022/23)

32 - Mohamed Salah (2017/18)

31 - Luis Suárez (2013/14)

31 - Cristiano Ronaldo (2007/08)

31 - Alan Shearer (1995/96)



Predador. pic.twitter.com/OFDraqu7fC — OptaJoao (@OptaJoao) April 26, 2023

Erling Haaland bateu esta quarta-feira o recorde de golos da Premier League a 38 jornadas, ao fazer o último tento na goleada ao líder Arsenal (4-1). Em época de estreia em Inglaterra, o norueguês chegou ao 33º golo no campeonato, nas 29 jornadas que disputou, algo ímpar desde que a Premier League é assim conhecida, ou seja, desde 1992.O jogador contratado pelo Manchester City ao Borussia Dortmund no último verão ultrapassou os 32 golos de Mohamed Salah, alcançados em 2017/18. Em 1993/94 e 1994/95, Andy Cole e Alan Shearer, respetivamente, apontaram 34 golos quando o campeonatos era disputado a 42 rondas.O recorde absoluto na 1ª Divisão inglesa foi estabelecido por Dixie Dean, do Everton, em 1927/28, apontando 60 golos numa só prova.