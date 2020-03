Hargreaves: «Com Bruno Fernandes o céu é o limite»

Multiplicam-se os elogios pelas performances de Bruno Fernandes ao serviço do Manchester United. Alan Shearer e o colega de equipa Fred já se mostraram rendidos à qualidade do médio-ofensivo português e o coro de admiração ganhou maior expressão por Owen Hargreaves, jogador que representou os red devils entre 2007 e 2011.





"Pensei nunca ver outro Paul Scholes mas o Bruno tem a capacidade de fazer todos os outros jogarem melhor. Sinto que estão realmente a tirar prazer do jogo. O Matic parece enorme, o Fred parece enorme, o Martial também... todos parecem melhores com ele", frisou. "Ele agarrou a liderança do grupo, o que foi importante, e trabalha muito. Em todas as fases do jogo, ele provavelmente melhorou todos os jogadores do plantel. Se o Solskjaer comprometer os jogadores, como o Bruno, o céu é o limite", revelou ao site oficial do Manchester United."Basta olhar para os jogadores ao redor dele", comentou o antigo internacional inglês. "O Fred tem estado bem esta temporada mas penso que agora sente-se mais confortável com outro jogador que gosta de ter bola e que a coloca na zona ofensiva. Com o Anthony Martial, vemos que têm uma conexão com o golo - não penso que a tenham treinado, é puro instinto. No jogo com o Manchester City, eles jogaram com linhas subidas, o Martial viu o espaço e o Bruno colocou-lhe a bola de forma brilhante. Ele é muito bom e os bons jogadores gostam de jogar juntos."