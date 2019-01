Harry Kane chuta recorde de Neymar: o valor astronómico que o Tottenham pede ao Real Madrid

O 'namoro' entre Kane e Real Madrid não é novo, mas conheceu novo avanço, noticia o 'As'. O jogador inglês é o elemento desejado para a frente de ataque dos merengues na próxima temporada e o Real Madrid promete apertar o Tottenham para fechar a sua contratação. Contudo, a intransigência dos spurs em deixar sair o avançado tem um número bem redondo, anunciado aos madrilenos ainda antes do Natal: 350 milhões de euros, valor bem acima dos 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona naquela que é até agora a transferência mais cara do mundo do futebol.Este foi o valor do cheque que Daniel Levy, presidente do emblema londrino, terá revelado ao Real Madrid para que o Tottenham liberte uma das jóias da coroa. Harry Kane encabeça uma lista que inclui nomes como Lewandowski e Cavani, fazendo valer a sua ainda tenra idade (cumpre 26 anos no próximo verão) para suplantar os restantes avançados (Lewandowski faz 30 anos no presente ano e Cavani faz 32).Certo parece ser que, face ao rendimento ofensivo dos merengues na presente época, Florentino Pérez esteja disposto a abrir os cordões à bolsa para garantir um goleador que faça esquecer Cristiano Ronaldo em Madrid.